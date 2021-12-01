Горняк22: Всероссийский день хоккея 2021: история и трогательные поздравления

Хоккей. Шайба Фото: Pixabay

Один из важных спортивных праздников страны отмечают в начале зимы. Рассказываем его историю и традиции, а также делимся подборкой трогательных поздравлений

История Всероссийского дня хоккея

Всероссийский день хоккея ежегодно празднуют 1 декабря. Впервые его отметили в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот день в спортивных школах проводят встречи с легендами российского хоккея или же с современными звездами команд КХЛ, которые показывают начинающим дарованиям мастер-классы. Об этом сообщает «КП».

22 декабря хоккеисты отмечают еще один профессиональный праздник – день рождения отечественного хоккея.

Поздравления с Всероссийским днем хоккея

Сегодня хочется пожелать всем тем, кто имеет отношение к хоккею, профессиональных успехов, выносливости, силы духа. Пусть хоккей помогает быть сильнее и закаленнее в повседневной жизни, будьте здоровы и счастливы!

Поздравляю с праздником – с Всероссийским днем хоккея. Желаю выдержки и стойкости, терпения и упорства, желания достичь победы и поддержки близких людей. Пусть все в жизни получается, пусть цели достигаются также стремительно и быстро, как шайба залетает в ворота соперников.

Поздравляю со Всероссийским днем хоккея. Желаю не поддаваться преградам и препятствиям жизни, желаю только побед и высоких достижений, желаю необычайного здоровья, ловкости, смелости, отваги и бодрости сил, желаю прочной клюшки на льду и в жизни.

Во Всероссийский день хоккея от души пожелать хочу прочного льда, захватывающих игр, волшебной шайбы, стремящейся в ворота соперника, надежной защиты, громких болельщиков, ярых фанатов, доброй удачи и несомненного личного счастья.

Поздравляю со Всероссийским днем хоккея! Желаю уверенно стоять на ногах. Желаю отбивать от себя любую проблему, словно шайбу клюшкой. Желаю в любой схватке одерживать победу. И пусть любимая команда также всегда побеждает!

Сборная России по хоккею Фото: instagram.com/russiahockey

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ТОЛК