Горняк22: «Духовная» планета Нептун избавилась от ретроградности: что это значит

Планета. Циферблат. Часы Фото: Pexels

1 декабря планета Нептун, которая была ретроградной с лета, снова начинает прямолинейное движение. Вместе с ним – плохое настроение и неприятные воспоминания

Мир под властью ретроградного Нептуна был временем флешбеков, воспоминаний, возвращения к прошлым мечтам и даже людям из прошлого, пишет «МК». Ретроградный Нептун приносил много проблем.

С возвращением планеты на свой обычный путь многим людям удастся стать более самостоятельными, продуктивными и мотивированными. Благодаря этому последний месяц 2021 года отлично подходит для активности в делах и работе, уточняет Dailyhoro.ru.

С 1 декабря жизнь многих людей заиграет яркими красками, сообщает «Пятый канал». Нептун поможет чувствовать себя уверенно и спокойно. Планета подарит вдохновение и желание творить и познавать новое. Возможно, у кого-то даже появится желание освоить новую профессию.

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