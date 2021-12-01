Горняк22: В Барнауле студентку московского вуза поймали на закладках наркотиков

Наручники Фото: pixabay.com

Девушка получила крупную партию наркотиков и собиралась продавать ее закладками через тайники. Теперь ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

В Барнауле студентку четвертого курса столичного вуза обвиняют в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в Сети обвиняемая договорилась со своими подельниками о совместной продаже наркотиков в городе. От сообщников студентка получила крупную партию товара, расфасовала его на свертки – «закладки», чтобы в дальнейшем распределять по тайникам – малозаметным местам на улицах города.

После этого она поместила один из свертков в тайник, а остальные оставила у себя для дальнейшего сбыта в других местах. Через некоторое время ее задержали и изъяли наркотики.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле мать-наркоманку судят после «передоза» у 10-летней дочери. Женщина сама предлагала ребенку наркотик и обманывала, что у нее не появится зависимость. Через три месяца у девочки начались галлюцинации, и она попала в больницу. Из семьи ее изъяли.

ТОЛК