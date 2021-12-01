Горняк22: Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование гибели трех школьников

Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Одновременно с расследованием уголовного дела проводится проверка по факту ненадлежащей организации доставки школьников в школу и обратно

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить ход и результаты уголовного дела и проверки по факту ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин также поручил первому заместителю руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить обо всех обстоятельствах ДТП, в котором погибли трое школьников и пострадали еще два человека.

Напомним, региональное следственное ведомство расследует уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Днем 29 ноября в Тальменском районе в окрестностях села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь.

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