Горняк22: Следком опубликовал видео с места гибели троих детей на железной дороге

ДТП с поездом Фото: vk.com/incident22

Локомотив весом 84 тонны не имеет возможности быстро затормозить. Даже применив экстренное торможение, состав протащил сбитую легковушку по рельсам еще около 300 метров

Пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю опубликовала видео с места происшествия на железнодорожных путях в Тальменском районе.

На кадрах видно, что снегоуборочный поезд протащил выехавший на пути на запрещающий сигнал семофора автомобиль Toyota BB несколько сотен метров – вдоль путей осталась рытвина от колес легковушки.

От удара, который пришелся на левую сторону праворульного автомобиля, Toyota наполовину смяло. Трое детей, находившихся в салоне, погибли на месте – восьмилетние девочка и два мальчика, ученики второго класса Луговской средней школы. Еще один ребенок и 43-летняя учитель Анна Диринг в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Днем 29 ноября в Тальменском районе в окрестностях села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь.

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