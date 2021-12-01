Горняк22: Бийчанка отказалась надеть маску в трамвае и остановила движение транспорта

Трамвай в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В мэрии Бийска рассказали, что подобные случаи периодически происходят в общественном транспорте, и попросили пассажиров соблюдать противоэпидемические требования

Около 7 часов утра 30 ноября в Бийске в районе Первого участка из-за отказа местной жительницы надеть маску остановилось трамвайное движение, сообщает «Бийский рабочий».

«Женщина, вопреки требованиям кондуктора, не стала надевать защитную маску. Выйти из общественного транспорта или исправить ситуацию бийчанка тоже отказалась», – рассказали в пресс-службе мэрии города.

Чтобы решить проблему кондуктор вызвала полицию. Сотрудники вывели женщину из трамвая и движение трамваев возобновили.

В городской администрации отметили, что в настоящее время в Бийске продумывают вопрос о наказании пассажиров, которые задерживают трамвайное движение, нарушая масочный режим.

Ранее «Толк» сообщал, что Александра Карелина не пустили в спорткомплекс Бийска, не измерив температуру. Политик и бывший спортсмен прибыл в город на традиционные соревнования «Кубок единства» по греко-римской борьбе. В здание спорткомплекса «Заря» он пришел в маске, но его не пропустили дальше без измерения температуры.

ТОЛК