Горняк22: Топ-менеджера завода в Барнауле судят за коммерческий подкуп на 2 млн

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

По части 8 статьи 204 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы переданных средств

В Барнауле бывший сотрудник одного из заводов города предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, руководитель группы отдела закупок в течение трех лет получал от представителей фирм-поставщиков деньги за выбор их организаций в качестве поставщика металлопродукции для предприятия.

«Таким образом, за указанный период времени обвиняемый частями получил более двух миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – отметили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. На его автомобиль наложили арест для обеспечения гражданского иска.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле директора автошколы обвиняют в получении взяток и подделке документов.

ТОЛК