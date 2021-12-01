Горняк22: Daily Mail узнала о роскошной жизни «русского хакера» Полянина в Барнауле

Евгений Полянин Фото: fbi.gov

Группировке REvil, в которую якобы входит мужчина, регулярно приписывают тесные связи с Россией и российскими властями, однако пока нет ни одного неопровержимого доказательства этого предположения

Разыскиваемый ФБР россиянин Евгений Полянин, которого в США считают одним из участников хакерской группировки REvil, живет на малой родине – в Барнауле, в «люксовых» условиях. Об этом в своем журналистском расследовании пишет американская Daily Mail.

По сведениям газеты, 28-летний программист разместился с женой в суперсовременном особняке стоимостью около $380 тысяч (28,72 млн руб.) в ЖК «Невский» (возможно, речь идет о частном секторе возле одноименного ЖК с высотками) и свободно разъезжает по улицам города на Toyota Land Cruiser.

Также, по утверждению журналистов, чета Поляниных любит роскошный образ жизни, совершая полеты на вертолете к живописным горам Алтая.

При этом сейчас семья всячески избегает контакта с журналистами. Бывшие однокурсники молодого человека, в свою очередь, утверждают, что тот «не был гением в программировании».

Издание предполагает, что у программиста могут быть высокие покровители – власти России не спешат арестовывать Полянина и выдавать его американской стороне. К слову, законодательство России запрещает выдавать россиян властям других стран.

Ориентировка ФБР на Евгения Полянина Фото: ФБР

В США Полянина и его предполагаемых сообщников подозревают в киберпреступлениях – якобы хакеры использовали программы-вымогатели для атак на предприятия и госучреждения страны, получив свыше 200 млн долларов в качестве выкупа в биткоинах и монеро. За информацию, которая поспособствует аресту россиянина, ФБР готово выплатить вознаграждение в размере до $5 млн (около 378 млн рублей по текущему курсу). Программист считается одним из самых разыскиваемых хакеров в мире.

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