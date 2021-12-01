Горняк22: Всего 5 км нужно было проехать учителю, которая попала под поезд с учениками

Авария на ЖД переезде Фото: ЗСЖД

Школьники из небольшого села Наумово ездили на занятия в соседнюю деревню, где находится средняя общеобразовательная школа

Всего около пяти километров составляет расстояние между селами Луговое и Наумово Тальменского района, на железнодорожном переезде между которыми 29 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое школьников.

Согласно сервису 2Gis, от Лугового до Наумово можно доехать на автомобиле примерно за 10-13 минут, преодолев расстояние в 5 км. При этом необходимо пересечь железнодорожные пути в районе местной станции Луговской. Именно здесь и произошла авария, в которой погибли трое второклассников, а их учитель и еще один мальчик оказались в тяжелом состоянии в больнице.

Как показывает карта, между селами также есть еще одна дорога, но в объезд на расстоянии около 11 км, и в этом случае также придется переезжать через железнодорожные пути.

Расстояние между селами Луговое и Наумово Фото: скриншот 2gis.ru

Как сообщает Википедия, в селе Наумово проживает около 400 человек, в Луговом – в три раза больше.

Днем 29 ноября в Тальменском районе в окрестностях села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы. Как оказалось, у ребят отменили два урока из-за болезни учителя, и, чтобы 1,5 часа не ждать школьный автобус, педагог решила подвезти детей на своей машине в село Наумово. Однако по непонятным причинам у железнодорожных путей автомобиль оказался под поездом.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил оказать семьям пострадавших и погибших в ДТП детей материальную и психологическую помощь.

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