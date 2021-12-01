Горняк22: Жена и сын осужденного бывшего вице-мэра Барнаула Демина признали вину

Суд над Сергеем Дёминым Фото: "Толк"

14 сентября сына осужденного Сергея Демина задержали, так как у полиции были опасения, что он может воплотить свои слова в реальность, – ранее он угрожал сотруднику ФСБ

В Барнауле 56-летняя Ольга Демина и 34-летний Олег Демин, жена и сын осужденного за коррупцию Сергея Демина, признали вину по уголовному делу об оскорблении участников судебного разбирательства и угрозе применения силы в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Дело уже поступило в Железнодорожный районный суд Барнаула. О дате первого судебного заседания пока не известно.

По данным следствия, 10 сентября бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. После вынесения приговора жена и сын экс-чиновника оскорбили прокурора и судью.

Кроме того, через два дня обвиняемый во время разговора по телефону озвучил угрозу насилия в адрес сотрудника регионального ФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу его отца.

Ранее «Толк» сообщал, что суд Барнаула получил уголовное дело сына и жены бывшего вице-мэра Демина. Ольгу Демину обвиняют по статье о неуважении к суду, максимальная санкция по которой – арест до шести месяцев. По такой же статье обвиняют и Олега Демина. Ему также вменяют угрозу применения силы в отношении представителя власти.

29 ноября стало известно о том, что дело поступило в суд для рассмотрения.

ТОЛК