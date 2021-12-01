Горняк22: «Безумно жаль»: что говорят жители двух алтайских сел о ДТП с поездом

Дорога к железнодорожному переезду в Тальменском районе Фото: Анна Камалова

1 декабря состоятся похороны трёх погибших второклассников Луговской СОШ, которые вместе с педагогом попали под жесткое столкновение с поездом

30 ноября тела детей, которые погибли на железнодорожном переезде при столкновении автомобиля с поездом в Тальменском районе, привезли из морга домой. 1 декабря в местном клубе пройдет прощание, а затем ребятишек похоронят на сельском кладбище. Поддержать родителей приехали родственники и друзья. Вместе с ними скорбят и жители двух сел: Наумово, где жили школьники, и Лугового, где они учились.

Не дождались 40 минут

29 ноября педагог Луговской СОШ вызвалась подвезти четырех учеников до дома, чтобы они не ждали 40 минут школьный автобус: дети освободились раньше из-за отмены урока. Эту информацию подтвердили и в минобрнауки Алтайского края.

В итоге ученики не доехали до дома всего 5 км: автомобиль попал под снегоуборочный поезд, трое детей погибли на месте. В живых остались 8-летний мальчик и педагог-водитель. Они госпитализированы, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В региональном минобразования уточнили, что крайней необходимости везти детей на личном транспорте у педагога не было. У школы есть автобус. Он новый, в исправном состоянии. Пришел по графику и развез учеников.

В Наумово говорят, что последние два года проблем с доставкой детей на школьном автобусе нет. Когда несколько лет назад в селе не чистили дороги, в буран детей высаживали за переездом, а дальше они шли пешком. Но ситуация изменилась.

Луговская школа Фото: Анна Камалова

Получить комментарий у руководства школы «Толку» не удалось. В учебное заведение не пустила вахтер, дежурившая на входе. Не согласилась она позвать и директора.

«Вы даже не представляете, какая для всех нас это огромная трагедия. Все ревем. Директора весь день вчера откачивали. Сейчас еще идут всевозможные проверки. Поймите, не до журналистов сейчас», – высказалась женщина.

«Ее родители разорвут»

Трагедию активно обсуждают местные жители. Есть и те, кто не только скорбит по погибшим ребятишкам, но и жалеет учительницу, по чьей вине, возможно, произошла трагедия: по крайней мере, в полиции считают, что она нарушила ПДД.

«Конечно, деток жалко безумно, но и Аню, учительницу, тоже. Выкарабкается – ее же родители разорвут. Да и как теперь с таким грузом жить, как смерть ребятишек пережить», – сожалеет жительница Лугового Надежда Бунина.

Женщина рассказала, что учительница ухаживает за престарелой мамой-инвалидом. Старший сын уже окончил школу, а младший учится в 11-м классе в той же школе, где работает мама.

«Аня в школе отработает и домой несется, чтобы за неходячей мамой ухаживать. Там еще какие-то проблемы семейные были, вся на нервах. Может, по невнимательности и выскочила на рельсы. А вообще, шлагбаумы надо ставить с двух сторон. Мы же сколько об этом говорили. Но пока гром не грянет, никто не почешется», – предполагает местная жительница.

«Версии разные»

По какой причине автомобиль педагога с детьми оказался на железнодорожном переезде во время хода поезда, выясняют полиция и следственный комитет. Местные жители тоже строят свои догадки и предположения.

По одной из версий, женщина-водитель пыталась проскочить на красный свет семафора и не успела. Другая – виной послужил гололед. Сразу после аварии переезд отсыпали песком. Третья – машина могла стоять впритык к рельсам, и поезд ее зацепил.

«Одни слухи и догадки. На мой взгляд, сигналы у семафора слабые, их почти не видно, а предупреждающий звонок плохо слышно. Но в любом случае при переезде железнодорожных путей нужно быть предельно внимательным, а не выскакивать, не убедившись, что не приближается поезд», – считает житель Лугового.

Мария живет в доме, расположенном рядом с переездом. Она уверяет, что сигнал слышно, когда поезд идет еще за поворотом.

«Как она его могла не услышать или не заметить? Если машина застряла, почему не выбежала вместе детьми? Страшная трагедия! Жуткая!» – отметила женщина.

Не подтверждают местные жители версию о непогоде, которую озвучили федеральные СМИ.

«Не было никакого бурана, как в новостях сказали. Что за чушь! Погода ясная была. А деток жутко жалко. Хорошие такие были, умненькие, вежливые», – обсуждают старушки из Наумово.

Компетентные органы, которые разбираются в причинах трагедии, пока не дают никакой конкретики. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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