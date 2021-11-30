Горняк22: 521 человек заболел коронавирусом за сутки в Алтайском крае, 28 умерли
COVID-19. Коронавирус. Фото: pixabay.com
В госпиталях края сейчас проходят лечение 3 398 пациентов, у всех – подтвержденная коронавирусная инфекция. Еще 355 человек лечатся в госпиталях с «ковидными» пневмониями
521 новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки в Алтайском крае. Всего с начала пандемии в регионе уже 103 526 подтвержденных случаев ковида, из них 8 452 – среди детей, сообщает оперштаб края.
В Алтайском крае за месяц заразились коронавирусом 14 084 взрослых и 1 815 детей (месяцем ранее – 7 728 и 928 соответственно), то есть показатели выросли в два раза.
Коронавирус в Алтайском крае на 29 ноября
- За сутки умерли 28 человек, в том числе 22 – от COVID-19. За все время скончались 7 147 пациентов.
- 705 тяжелобольных коронавирусом сейчас в регионе, из них 262 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- Выздоровели за сутки 498 человек. С начала пандемии – 74 527.
- В госпиталях края развернуто 4 846 коек, из них 3 374 подключены к кислороду, оборудованы ИВЛ – 360, в резерве – 1 093.
Вакцинация в Алтайском крае
Алтайский край получил 1,23 млн комплектов вакцины от коронавирусной инфекции.
На утро 29 ноября в крае прививается 1,027 млн человек. Полностью привиты 845,6 тыс. жителей региона.
Повторную вакцинацию прошли 44,5 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 157,
Бийск – 76,
Рубцовск – 34,
Камень-на-Оби – 24,
Славгород – 18,
Угловский район – 16,
Кулундинский район – 15,
Благовещенский, Михайловский и Усть-Калманский районы – по 14,
Заринск – 12,
Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 11,
Быстроистокский, Павловский и Поспелихинский районы – по 9,
Алейск и Романовский район – по 7,
Змеиногорский, Ключевский, Немецкий национальный и Табунский районы – по 6,
Первомайский район – 5,
Алейский, Бурлинский, Рубцовский, Суетский, Третьяковский районы – по 4,
Родинский и Шипуновский районы – по 3,
Заринский, Каменский районы – по 2,
Новоалтайск, Алтайский, Завьяловский, Косихинский и Топчихинский районы – по 1.