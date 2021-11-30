Горняк22: В Барнауле за выходные поймали 36 пьяных водителей

Пьяный водитель Фото: pexels.com

В Барнауле нередко случаются ДТП с участием пьяных водителей. В связи с этим ГИБДД периодически проводит рейды по поиску таких нарушителей

В Барнауле на выходных сотрудники ГИБДД ловили пьяных водителей. Всего за это непродолжительное время стражи порядка привлекли к ответственности 36 автомобилистов, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу. Речь идет о тех, кто пьяным сел за руль или отказался от медосвидетельствования.

В ГИБДД рассказали, что за десять месяцев 2021 года в Барнауле зарегистрировали 717 ДТП, в которых 31 человек погиб и 896 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. 277 аварий произошло с участием пьяных водителей, в 51 из них девять человек погибли и 78 пострадали.

Госавтоинспекция Барнаула просит водителей не садиться нетрезвыми за руль, бережно относиться к себе и другим участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель легковушки врезался в столб в центре Барнаула.

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