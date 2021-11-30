Горняк22: 30-градусные морозы придут в Алтайский край только в конце декабря

Морозы Фото: Анна Меньшикова

1 декабря в Барнауле, как и во всем крае, ожидается теплая погода от -3 до -5 градусов и без осадков. Жителям Алтайского края синоптики прогнозируют невысокую температуру с резкими перепадами

В декабре в Алтайском крае ожидаются морозы до -33 градусов, а также резкие перепады температуры и снегопады, сообщает goodmeteo.

Первая неделя зимы будет теплой и снежной. Жителей края ждет температура от + 2 до -14 градусов, но на следующей неделе столбик термометра опустится до -23 градусов.

При этом в середине месяца температура снова повысится до -15…-8 градусов. Ожидается сильная облачность и небольшие снегопады.

Согласно предварительному прогнозу, 30-градусные морозы в регион придут только в конце месяца. На неделе с 25 декабря ожидается от -26 до -33 градусов, но перед самым праздником вновь потеплеет до -14 градусов.

Ранее «Толк» сообщал, что более 100 единиц техники очистили ночью улицы Барнаула от снега. Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

ТОЛК