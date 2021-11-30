Горняк22: В барнаульских ТЦ и кафе искали нарушителей антиковидных ограничений

Рейд в Барнауле Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В случаях нарушения санитарно-эпидемиологических норм гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей

В Барнауле продолжают проводить рейды по соблюдению ковидных ограничений, сообщает пресс-служба мэрии города.

На неделе с 22 по 28 ноября в Индустриальном районе организовали семь рейдов, проверили 36 объектов, в числе которых ТЦ «Огни», «Арена», «Весна», «Лето», рестораны «Кинза и Мята», Ганс и «Мягкие диваны». Эксперты выявили три нарушения масочного режима.

В Октябрьском районе провели 11 мероприятий, в ходе которых проверили 99 объектов и выявили 26 нарушений. Их устранили на месте. В Ленинском районе обследовали 73 магазина, ресторана и ТЦ, а также 10 частных клиник и отделений почты. На ночном рейде выявили два нарушения.

В Железнодорожном районе состоялось 11 рейдов. После проверки 172 предприятий нашли 21 нарушение. Два протокола составили в ДК «Сибэнергомаш». В Центральном районе четыре выявленных нарушения устранили на месте.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле стали меньше нарушать масочный режим в транспорте. По словам специалистов, горожане стали более ответственно относиться к ограничительным мерам. Это может положительно сказаться на эпидобстановке.В общественном транспорте города усилили рейды из-за роста числа заболевших.

ТОЛК