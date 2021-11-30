Горняк22: Эксперты рассказали, что в подарок на Новый год хотят получить мужчины и женщины

Новый год. Подарок Фото: pixabay.com

Второй по популярности запрос у мужчин — гаджеты. Их также хотят получить в подарок незамужние девушки. Замужние женщины — мечтают о драгоценностях

На Новый год мужчины больше всего хотят получить в подарок внимание от второй половины, а женщины драгоценности и гаджеты. Об этом стало известно из опроса SuperJob.

19% опрошенных мужчин рассказали, что в праздничный вечер хотят получить внимание и любовь от жены или девушки. При этом холостые мечтают о таком чаще женатых (25% против 16%). Только 6% женщин собираются порадовать своих мужчин подобным образом.

Кроме того, мужчины хотели бы получить телефон или планшет (8%), ювелирные украшения (4%), деньги (4%), одежду (3%), еду (3%), а также что-то необычное и секретное (3%).

Среди женщин о драгоценностях каждая десятая (10%). Чаще это замужние дамы. 9% мужчин планируют сделать такой подарок своим женщинам. Но при этом женатые о таком заявляли реже, чем холостые (15% против 7%).

Женщины также ждут от своих вторых половин гаджеты (8%), билеты в путешествие (7%), духи (7%), внимание и любовь в новогодний вечер (6%). 5% респонденток хотят получить в подарок деньги, а 3% мечтают, чтобы их возлюбленный организовал праздничный ужин.

Ранее барнаульцы назвали деньги самым желанным корпоративным подарком. При этом самыми популярными подарками оказались сладости и алкоголь (32%) По словам аналитиков, 71% барнаульцев ежегодно получает новогодние подарки от работодателей. При этом в 41% компаний принято дарить подарки и детям сотрудников.

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