Горняк22: Власти хотят привить 1 млн жителей Алтайского края к концу декабря

Вакцина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае после введения QR-кодов выросли темпы вакцинации. В связи с этим в регионе увеличили число мест, где можно поставить прививку

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что 1 млн привитых регион сможет достичь к 20 декабря, сообщает пресс-служба правительства края.

По данным главы ведомства, сейчас закончили вакцинацию 845 тысяч жителей Алтайского края. Ещё порядка 135 тысяч человек получили первую дозу двухкомпонентной вакцины. Таким образом количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за 1 млн к 20 декабря.

В минздраве не исключают, что в регион придет пятая волна коронавируса, которая уже началась в некоторых европейских странах. Так, например, в Чехии и Словакии из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что только в двух районах и городе Алтайского края уровень вакцинации превысил 70%.

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