Горняк22: Кто такой Никон Радонежский и о чем молятся этому святому
Храм. Церковь. Православие Фото: Фото: pixabay.com
30 ноября православная церковь отмечает День памяти преподобного Никона Радонежского. Рассказываем, кто он такой и о чем ему молятся
Кто такой Никон Радонежский
Преподобный Никон Радонежский был ближайшим учеником и преемником Сергия Радонежского. Родился он в 14 веке в Юрьеве-Польском в благочестивой семье. Об этом сообщает портал pravoslavy.ru.
Никона постригли в иночество, а когда он достиг совершеннолетия, его возвели в сан иеромонаха. Преподобный Сергий разрешил любимому ученику жить с ним в одной кельи. Чуть позже он сделал преподобного Никона сначала помощником настоятеля, а после назначил своим преемником.
После смерти Сергия Радонежского Никон заботился о монахах, которые жили в обители. Он всегда находил нужные слова одобрения для иноков. Его любили за смиренный нрав и благочестивое поведение.Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay
О чем молятся Никону Радонежскому
Преподобному Никону Радонежскому молятся о прибавлении послушания детям, о благословении их в учебе. Также к нему обращаются для обретения смирения перед Господом.