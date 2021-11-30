ГОРНЯК22 30.11.2021
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Горняк22: Зачем «закатывать зиму» 30 ноября: народные приметы на Григория Зимоуказателя

Горняк22
12 часов Ago

Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels

В этот день на Руси наши предки кувыркались по свежему снегу, а также предсказывали, какой будет погода зимой по катанию колеса

30 ноября отмечается народно-христианский праздник «Григорий Зимоуказатель». По-другому его называют «Встреча Сивера», «Григорий», «Предзимье» и «Никон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 30 ноября

Считалось, что 30 ноября окончательно устанавливается зима. В это время наступал период устойчивых морозов и снежного покрова.

Наши предки в этот день «закатывали зиму». Они кувыркались по свежему снегу, таким образом славя солнце. Это было занятие не только для малышей, но и для всех взрослых. Считалось, чем дальше укатится человек, тем суровее будет зима и удачнее весь следующий год.

На Григория обычно дух холодный северный ветер, который предки называли Сивером. Считалось, что от него зависели метели, зимние дороги и зимний промысел. В народе говорили: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок».

Ветер. Снег1 Ветер. Снег Фото: Фото: pixabay.com

Народные приметы 30 ноября

  • Если стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.
  • Если стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.
  • Если мороз ударил, то скоро грянут холода.
  • Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.
  • Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.
  • Солнце всходит столбом – к вёдру.
  • Каков Григорий — такова и зима.

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