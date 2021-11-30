Горняк22: Зачем «закатывать зиму» 30 ноября: народные приметы на Григория Зимоуказателя
Зима. Девушка. Снег Фото: Pexels
В этот день на Руси наши предки кувыркались по свежему снегу, а также предсказывали, какой будет погода зимой по катанию колеса
30 ноября отмечается народно-христианский праздник «Григорий Зимоуказатель». По-другому его называют «Встреча Сивера», «Григорий», «Предзимье» и «Никон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 30 ноября
Считалось, что 30 ноября окончательно устанавливается зима. В это время наступал период устойчивых морозов и снежного покрова.
Наши предки в этот день «закатывали зиму». Они кувыркались по свежему снегу, таким образом славя солнце. Это было занятие не только для малышей, но и для всех взрослых. Считалось, чем дальше укатится человек, тем суровее будет зима и удачнее весь следующий год.
На Григория обычно дух холодный северный ветер, который предки называли Сивером. Считалось, что от него зависели метели, зимние дороги и зимний промысел. В народе говорили: «Человек за порог, а его с ног сбивает ветерок».Ветер. Снег Фото: Фото: pixabay.com
Народные приметы 30 ноября
- Если стоит хорошая погода, то зима будет мягкой.
- Если стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.
- Если мороз ударил, то скоро грянут холода.
- Если лед на реке имеет темный цвет, то в следующем году урожай будет богатым.
- Если 30 ноября хорошо закатать зиму, то в следующем году болезни отступят.
- Солнце всходит столбом – к вёдру.
- Каков Григорий — такова и зима.
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