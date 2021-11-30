Горняк22: Всемирный день домашних животных 2021: история и традиции
Животные. Кошка. Собака. Дружба Фото: Фото: pixabay.com
Один из добрых и милых праздников отмечают во всем мире 30 ноября. Рассказываем, как его отмечают и с какими традициями он связан
История Всемирного дня домашних животных
Всемирный день домашних животных (World Pets Day) предложили отмечать еще в 1931 году во Флоренции. Инициаторами стали сторонники движения в защиту природы. Различные экологические организации эту инициативу поддержали и заявили о готовности заниматься организацией различных мероприятий к этому дню. Об этом пишет портал calend.ru.
В России утвердить этот праздник предложил Международный фонд защиты животных в 2000 году. Его отмечают обладатели домашних животных, ветеринары, кинологи и все те, чья деятельность направлена на предотвращения жестокого обращения с ними. Об это сообщает «КП».
Праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и напоминает миру об ответственности за братьев наших меньших. Он проходит под девизом: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».Домашние животные. Кошка. Собака Фото: Фото: pixabay.com
Традиции Всемирного дня домашних животных
30 ноября во всем мире неравнодушные люди выступают против насилия над животными. Они зачастую организовывают сбор средств на поддержку приютов и благоустраивают их территории.
В некоторых городах России в этот день проводят выставки домашних питомцев и конкурсы, на которых они показывают свои достижения и дарят всем присутствующим хорошее настроение.
Многие страны проводят пикеты в защиту животных, флешмобы в поддержку создания специализированных приютов и клиник, а также выставки кошек и собак.
Владельцы домашних питомцев в праздничный день позволяют своим любимцам делать то, что всегда было под запретом. Например, рвать обои, грызть мебель, прятать тапки или есть со стола. В честь этого дня им также покупают различные лакомства и уделяют максимум внимания.