Горняк22: 20 беременных с COVID-19 госпитализировали в госпиталь Барнаула

Медик Фото: Минздрав Алтайского края

Четыре из них находятся в реанимации и ни одна не была привита. При этом случаи излечения таких «тяжелых» пациенток медики называют чудом

20 беременных женщин находится на лечении в ковидном госпитале Барнаула на базе горбольницы №5 – крупнейшем в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заведующую акушерским обсервационным отделением перинатального центра «ДАР» Дарью Кобзеву.

Четверо из них в тяжелом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, проинформировала медик.

«Чудо случается. Но это, скорее, исключение, когда из реанимации беременная женщина переводится в инфекционное отделение, а позже отправляется домой. Невыносимо видеть, как мы теряем женщин и как только что рожденные дети остаются без матерей», – говорит Кобзева.

По ее словам, ни одна из поступивших в ковидный госпиталь беременных не была привита.

На каком сроке беременности COVID-19 протекает тяжелее

Кобзева отметила, что тяжелее всего коронавирус протекает на сроке 26-30 недель беременности.

«В этот момент в организме происходят существенные перестройки и женщина наиболее уязвима», – пояснила она.

Также непросто, говорит эксперт, перенести болезнь в 34-36 недель – легкие, и так «поддавленные» подросшим плодом, оказываются серьезно поражены.

«Даже легкая гипоксия, относительно просто переносимая взрослым человеком, может оказаться гибельной для малыша в утробе матери. К гипоксии очень чувствительна его нервная система: как будут формироваться клетки того же головного мозга, напрямую зависит от количества кислорода в крови матери», – подчеркивает медик.

Лечить «крайне сложно»

Помочь будущей маме с COVID-19 «крайне сложно», говорит Кобзева. Медпомощь осложняется тем, что основная часть препаратов, которые назначаются ковидным больным, не может применяться у беременных.

Агрессивные противовирусные препараты, которые даже обычный человек переносит достаточно тяжело, назначают только после врачебного консилиума. Также беременным противопоказаны многие антибактериальные препараты, дыхательные фторхинолоны, которые используют при тяжелых формах инфекций нижних дыхательных путей, а также блокаторы так называемого «цитокинового шторма», пояснила она.

В конце октября «Толк» сообщал о том, что за один месяц в Алтайском крае умерли три беременные женщины с COVID-19.

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