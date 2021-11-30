Горняк22: В России могут отложить введение законов о QR-кодах

QR-код Фото: Толк

В комитете по охране здоровья Госдумы рассказали, что второе и третье чтения инициатив могут пройти уже в 2022 году, поскольку они проходят стадию обсуждения

Госдума может до конца года не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, сообщают «Ведомости».

Первое чтение законопроектов пройдёт 16 декабря. Дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.

«Пройдет первое чтение, после него назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок. Это займет месяц, и уже после пройдет второе чтение – в январе», – рассказали в Госдуме.

Перерыв между вторым и третьим чтениями будет меньше месяца. В этот срок в инициативы можно внести только юридическо-технические правки. Предположительно, сами законопроекты одобрят до 1 февраля.

Напомним, что 11 ноября федеральный оперштаб заявил о двух законопроектах о введении QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте. По первой инициативе для посещения массовых мероприятий, ресторанов и объектов торговли россиянам нужно будет предъявить QR-код, медотвод или справку о перенесенном заболевании. Вторая инициатива касается введения QR-кодов в самолётах и поездах.

Ранее «Толк» сообщал, что министр Перфильев вновь разрешил допуск болельщиков на матчи алтайских команд. На отдельном матче смогут присутствовать до 500 зрителей. Разрешена 50% заполняемость от общей вместимости трибун. Пускать на игры будут при наличии QR-кода.

ТОЛК