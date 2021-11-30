Горняк22: Автомобиль такси слетел в кювет и приземлился на крышу в Алтайском крае

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

ДТП с участием автомобиля такси произошло 28 ноября в Алтайском крае. В аварии никто не пострадал. Причина ЧП не уточняется

Днем 28 ноября на трассе в Топчихинском районе произошло ДТП – автомобиль такси слетел в кювет и опрокинулся на крышу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась в 15 км от села Топчиха.

На кадрах видно, что автомобиль известной службы такси лежит на крыше. При этом корпус машины существенно не поврежден.

По словам очевидцев, водитель не пострадал и самостоятельно вызвал подмогу. Причина и обстоятельства случившегося не уточняются.

Ранее сообщалось, что автобус слетел в кювет на трассе в Алтайском крае. Синоптики предупреждали жителей Алтайского края о предстоящем гололеде и метелях с мокрым снегом.

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