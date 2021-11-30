Горняк22: 16-летний хоккеист умер после полученной во время матча травмы

Валентин Родионов Фото: пресс-служба "Динамо Москва"

В период с 30 октября по 5 ноября хоккеист принимал участие в пяти матчах юношеской сборной России с командами Словакии и Чехии

27 ноября 16-летний защитник московского клуба «Динамо» умер после травмы во время матча Открытого чемпионата столицы, сообщает ТАСС.

Стало известно, что 21 ноября во время матча Молодежной хоккейной лиги спортсмен ударился о борт, поднялся на скамейку запасных и там потерял сознание. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, отек и ушиб головного мозга. Подростка доставили в реанимацию и прооперировали. Через некоторое время от скончался.

Тренер команды Игорь Ефимов рассказал, что спортсмен в конце октября – начале ноября перед матчами успешно проходил углубленное медобследование.

«Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией», – рассказал он.

По его словам, хоккеист был одним из ключевых игроков на сборах и должен был ехать на юношеский фестиваль. В 2021 году он регулярно получал вызовы в юниорскую сборную России.

В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате МХЛ спортсмен провел десять матчей и отметился одной результативной передачей. В 2018 году он перешел в «Динамо» из воскресенского «Химика».

Ранее стало известно, что 13-летняя школьница внезапно умерла во время прогулки. Подростку внезапно стало плохо на улице. В региональном правительстве рассказали, что в крови погибшей не обнаружили следов алкоголя или наркотиков. Телесных повреждений также не нашли.

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