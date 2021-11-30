Горняк22: Попавшая в ДТП учительница подвезла детей, чтобы они не ждали автобус

Место происшествия Фото: КП на Алтае

Из-за болезни преподавателя уроки в школе отменили, поэтому учительница решила подвезти домой детей, чтобы они не ждали школьный автобус

Учительница повезла второклассников домой на личном автомобиле, так как в школе отменили два урока, сообщает «КП на Алтае» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, машина остановилась слишком близко к железнодорожным путям. В итоге снегоуборочный поезд сбил автомобиль Toyota и протащил его по заснеженным путям около 300 метров.

За рулем легковушки была 43-летняя Анна Диринг – учитель начальных классов Луговской средней школы. Она повезла четырех второклассников в соседнее село Наумово. Женщина решила подвезти учеников, так как школьный автобус должен был приехать только через 1,5 часа.

В приказе она лично оставила подпись, что отвечает за детей до посадки в автобус и после привоза.

В результате аварии выжил только один мальчик и сама водитель. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. О состоянии педагога ничего не сообщается.

Между тем в комментариях к публикации в сообществе «Инцидент Барнаул» в телеграм-канале сообщили, что пострадавший мальчик скончался. Однако официально эта информация не подтверждена.

Сейчас на месте работают эксперты из МВД, МЧС, следственного комитета и прокуратуры. Они выяснят в том числе, в каком состоянии была дорога перед переездом. Не исключено, что из-за гололеда автомобиль не смог вовремя затормозить перед путями.

Напомним, днем 29 ноября в Тальменском районе в районе села Лугового снегоуборочный поезд сбил автомобиль, который выехал на ж/д пути на красный свет. В результате случившегося погибли трое детей, женщина и еще один ребенок получили травмы.

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