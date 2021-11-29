Горняк22: Жители алтайского района обеспокоены сокращением палат в больнице

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

Местные жители переживают, что могут остаться без медицинской помощи и просят краевые власти вмешаться в сложившуюся ситуацию

Жители Третьяковского района недовольны тем, что в местной ЦРБ решили закрыть палату интенсивной терапии и реанимацию. Об этом пишет паблик «Barnaul22».

По их словам, в больнице есть врач реаниматолог, которого переводят в Змеиногорскую ЦРБ.

«Эта палата используется для больных после инсульта и инфаркта, а также для послеоперационных больных. У нас пять терапевтов, а в Змеиногорской больнице один. Кадровый врачебный голод по всей России, но это не основание забрать врача у нас и комплектовать свой штат», – говорится в сообщении.

Селяне уверяют, что ранее главврач Елена Долженко обещала перевести в Змеиногорск только бухгалтерию, а на деле якобы происходит по-другому. Люди опасаются, что хирургия также попадет под сокращение в районе, так как после операций пациентов будет некуда поместить.

Жители района обеспокоены, что останутся без медпомощи и хотят предать огласке тревожную ситуацию.

Ранее жители Шелаболихинского района выразили беспокойство, что местную ЦРБ могут объединить с больницей Павловского района. Оказалось, что в больнице есть серьезная проблема с кадрами: с октября 2020 года в учреждении не было главврача, и только в конце марта больницу возглавил по совместительству главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев. Ему поручили создать единую централизованную финансово-экономическую службу на базе Павловска и передать туда необходимую документацию.

В минздраве и АКЗС опровергли информацию о слиянии двух больниц.

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