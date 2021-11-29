Горняк22: Устроившего банкет экс-мэра Прокопьевска исключили из «Единой России»

Вячеслав Старченко и Наталья Бурдина Фото: vk.com/prk_adm

Чиновник планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы доказать свою невиновность. По словам экс-мэра, никакого банкета в честь его инаугурации не было

Бывшего мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из «Единой России» из-за банкета в дни траура по погибшим в шахте «Листвяжная», сообщает РИА «Новости».

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что отправил в отставку Старченко. На эту должность его назначили депутаты горсовета. По словам жителей, их не пустили на открытую сессию горсовета, где проходило назначение.

Чиновник вступил в должность 25 ноября в день трагедии на шахте, где погиб 51 человек.

Однако после скандала сам Старченко заявил, что никакого банкета в честь его инаугурации не было. При этом бывший мэр оговорился, что банкет снимал «неизвестный ему человек». Теперь Старченко намерен обращаться в правоохранительные органы.

Утром 25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошло ЧП с, предположительно, взрывом метана. Погибли 51 человек, еще 64 пострадали. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, снят праздничный банкет в администрации Прокопьевска по случаю назначения в день трагедии Старченко на пост мэра. Якобы вечеринка прошла 26 числа, когда власти объявили трехдневный траур по погибшим. Губернатор региона отправил чиновника в отставку.

ТОЛК