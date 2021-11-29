Горняк22: «На меня смотрели с горечью»: алтайские врачи спасли беременную с COVID

Фото: zdravalt.ru

Женщина не торопилась вакцинироваться, так как верила, что до нее коронавирус не доберется. Однако на последним сроках беременность ПЦР-тест оказался положительным

Жительница села Тоурак Алтайского района Ольга Довиденко рассказала, как врачи спасали ее от ковида во время беременности, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Женщина рассказала, что живет в 80 километрах от райцентра, и считала, что коронавирус до нее не доберется. Однако на 35-й неделе беременности резко почувствовала недомогание – ПЦР-тест оказался положительным. Ее экстренно госпитализировали в 11 роддом Барнаула, а оттуда – в 5-й ковидный госпиталь. Поражение легких составляло 65%, уровень сатурации упал до 85%. Женщину определили в отделение реанимации – требовалась кислородная поддержка.

Через несколько дней беременная перестала чувствовать шевеления – у ребенка началась тахикардия. Врачи провели экстренную операцию кесарево сечения. После этого малышку забрали в «ДАР».

Тем временем состояние роженицы ухудшалось – поражение легких достигло 75%.

«Мне казалось: даже сквозь СИЗы и защитные экраны я читала в глазах медиков горечь – настолько сложной я была пациенткой! Тем не менее я была в сознании и видела, как на соседних кроватях страдают и уходят из жизни люди. В тот момент мне хотелось жить, как не хотелось никогда прежде!», – рассказывала женщина.

Однако вскоре у Ольги наметилась положительная динамика.

Также она вспоминает, что вместе с ней лежали еще две беременные, которых вскоре перевели в реанимацию.

К счастью, для Ольги все закончилось хорошо – с малышкой она воссоединилась уже в «ДАРе».

Женщина отметила, что не была привита, но после случившегося изменила свое отношение к вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае беременная заведующая поликлиникой умерла после болезни.

ТОЛК