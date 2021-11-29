Горняк22: 527 новых больных COVID зарегистрировали в Алтайском крае за сутки
Стоп коронавирус Фото: pixabay.com
В Алтайском крае продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Так, ежедневно в регионе выявляют около 530 новых случаев заболевания
527 новых случаев заболевания ковидом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных на 28 ноября составляет 103 005 человек, в том числе 8 411 детей, сообщает оперативный штаб региона.
Ковидная статистика
- 32 больных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, 29 – из них скончались именно от инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии – 7 119 человек.
- 712 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 262 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- Выздоровел за сутки 491 житель Алтайского края. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 74 029 человек.
- На 28 ноября прививаются в регионе более 1 млн человек.
- 4846 коек в ковидных госпиталях развернуто сейчас в Алтайском крае. Свободными из них остаются 1096.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 155
Бийск – 48
Рубцовск – 43
Славгород – 28
Камень-на-Оби – 16
Усть-Калманский район – 14
Алейск – 13
Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы – по 12 заболевших
Кулундинский, Локтевский, Родинский районы – по 11
Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы – по 10
Ключевской район – 9
Залесовский, Топчихинский районы – по 8
Михайловский район – 7
Бийский, Поспелихинский районы – по 6
Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 5
Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы – по 4
Быстроистокский, Калманский районы – по 3
Заринский, Смоленский районы – по 2
Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1.
Ранее сообщалось, что 250 предпринимателей подписали письмо за отмену QR-кодов в Алтайском крае.