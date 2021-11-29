Горняк22: Жители барнаульских новостроек пожаловались на протекающую крышу в доме

Фото: Черное и Бело Барнаул

Женщина показала кадры, на которых видно, что вода капает с потолка и стекает на пол. Жильцы беспокоятся, что в доме может возникнуть короткое замыкание

Жители дома по улице Новгородская, 14 пожаловались, что у них в подъездах протекает крыша. Об этом сообщает «Черное и Белое Барнаул».

По словам жильцов, вода стекает по стенам и проводам, что может стать причиной короткого замыкания. При этом, как говорят местные жители, обращения в УК «Инитиум» не дают никакого результата: якобы регистрировать акт там отказываются и не предпринимают никаких мер.

«Прошу вашей помощи, так как обращаясь в ООО УК «Инитиум», нас не слышит. У нас течет крыша, и вся вода стекается на провода, может быть короткое замыкание электропроводки», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что на потолке образовались подтеки, а на полу стоят лужи.

Ранее жители барнаульского дома пожаловались на «дождь» с потолка.

ТОЛК