Горняк22: Более 100 единиц техники будут чистить улицы Барнаула ночью

Уборка снега. Фото: barnaul.org

Автомобилистов призвали быть предельно осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники

28 ноября снег с улиц Барнаула очищала 71 единица техники. Кроме того, девять комбинированных машин и пескоразбрасывателей занимаются посыпкой проезжей части, сообщает пресс-центр администрации города.

На расчистку тротуаров выпустили 13 тракторов со щетками и Кунов. Десять фронтальных погрузчиков и самосвалы вывозят снег с остановок, парковок, перекрестков. 28 ноября снег вывозят с проспекта Ленина, участков улиц Взлетной, Северо-Западной, Воровского, в частном секторе микрорайона Докучаево.

Ночью 29 ноября на городских улицах будут работать более 100 единиц снегоуборочной техники. Вывоз снега будет проводиться с проспектов Ленина, Социалистического, с участков улиц Мерзликина, А.Петрова, Пушкина, Ползунова, Союза Республик, Путиловской, Павловском тракте.

Ранее барнаульцы рассказали о переполненном транспорте из-за погодного коллапса.

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