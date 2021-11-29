Горняк22: В Барнауле отключат светофоры на двух участках улиц 29 ноября

Светофор Фото: Анна Меньшикова, Толк

Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать требования дорожных знаков при проезде данного участка

29 ноября на двух участках улиц Барнаула отключат светофоры, сообщает пресс-центр администрации города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Так, светофоры не будут работать на следующих участках:

ул. Кутузова – Ленточный бор с 09.00 до 15.00 часов.

ул. Матросова – ул. Меланжевая с 09.00 до 13.00 часов.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что на барнаульском перекрестке, где насмерть сбили девочку, установят светофор.

ТОЛК