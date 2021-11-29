Горняк22: Что такое «Киберпонедельник», в чем его суть и отличие от «Черной пятницы»

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Сразу после «Черной пятницы» в мире наступает следующая глобальная распродажа – «Киберпонедельник». В 2021 году он пройдет 29 ноября

Что такое «Киберпонедельник»

«Киберпонедельник» (Cyber Monday) является логическим продолжением «Черной пятницы». Только распродажа предлагается не в реальных магазинах, а в сети интернет. В это время предлагаются товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома. Об этом пишет портал calend.ru.

Идея продлить распродажи «Черной пятницы» возникла у американских маркетологов и ретейлеров в начале 2000-х годов. Они заметили, что даже после окончания периода скидок активность покупателей остается очень высокой еще несколько дней. Об этом сообщает «ФАН».

«Киберпонедельник» в России и в мире

Распродажа. Sale. Покупки Фото: Pexels

В нашей стране акцию впервые провели в 2013 году, и к «Черной пятнице» она не имела никакого отношения.

«Киберпонедельник» сразу же прижился в России, его полюбили многие онлайн-покупатели. Сегодня в день акции по приятным скидкам можно приобрести различные товары от электронной техники до мелких бытовых принадлежностей.

Дата проведения «Киберпонедельника» в России и мире отличается. В Европе и США он наступает следом за «Черной пятницей», а в нашей стране – в конце января или же в конце мая.

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