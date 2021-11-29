Горняк22: Пилят клены и ночуют вместе: как в алтайских селах спасаются от холода без угля

Уголь. Огонь Фото: pexels.com

В нескольких муниципалитетах Алтайского края по-прежнему наблюдается дефицит угля для населения, самая сложная ситуация — в Локтевском районе

Этой осенью многим жителям Алтайского края приходится искать твердое топливо в соседних городах и районах. Мало того, что на фоне дефицита стоимость угля заметно выросла, люди вынуждены раскошеливаться, чтобы оплатить не менее дорогую доставку. Сельчане говорят, что таких проблем с топливом в регионе не было даже в лихие 90-е.

«Нет и ложки угля»

Член Совета депутатов Локтевского района и менеджер компании «Тяга», которая занимается реализацией угля в Горняке, Сергей Крысанов рассказал «Толку», что с начала ноября в районе «нет и ложки угля» для населения.

Цена на твердое топливо, по словам предпринимателя, по сравнению с началом прошлого сезона выросла с 2,8 до 3,1 тыс. рублей за тонну.

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Компания «Тяга» закупает уголь в Казахстане в месторождении «Каражыра».

«Вся проблема в том, что в этом году угля просто нет, хотя мы имеем годовой контракт, заключенный с поставщиком. Мы и еще одна организация снабжаем углем Горняк и ближайшие села, но в этом году топлива не хватало даже летом», – отметил Крысанов.

Повезли за границу

Предприниматель пояснил, что эта ситуация возникла из-за резкого спроса на уголь в Юго-Восточной Азии. Российские регионы – Кемеровская область, Республика Хакасия, Якутия – начали отправлять топливо на экспорт:

«Сюда же подпряглись и казахи. Уголь поехал в Китай, Южную Корею, Индию и Японию. Видел по центральному телевидению, 22 тыс. тонн южнокорейский сухогруз за раз взял и поехал. Само собой, ушли и вагоны туда, а здесь образовалась нехватка подвижного состава, в том числе в Казахстане».

Районный депутат добавил, что зарубежные страны закупают уголь по 230 долларов за тонну – а это 17 тыс. рублей. Очевидно, что поставщикам значительно выгоднее продавать топливо за рубежом.

По словам Сергея Крысанова, сейчас Казахстан насыщает углем свой внутренний рынок. Несколько дней назад всего пятидневный запас угля был на Усть-Каменогорской ТЭЦ, похожая ситуация в других населенных пунктах республики.

«Горняк сейчас держится за счет летних запасов. Мы в этом сезоне продали для населения всего 55% от объемов прошлого года, больше нам уголь пока не везут», – говорит менеджер «Тяги».

Население мерзнет

Крысанов признает, что уголь, который приходит из Казахстана, уступает по качеству кузбасскому, но тот и стоит заметно дороже – 4,8 тыс. рублей за тонну. По такой цене его сейчас продают в Рубцовске.

В Локтевском районе установлена предельная цена на уголь для населения – 3,8 тыс. рублей. Некоторые компании продают его заметно дороже, оформляя дополнительные услуги. Крысанов говорит, что кто-то может указать в документах, что это не уголь, а какой-нибудь концентрат, и тем самым обходит предельную цену.

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«Это чисто мое мнение, но сложившаяся ситуация с углем в нашем районе должна решаться на уровне губернатора. Он мог бы позвонить акиму Восточно-Казахстанской области и попросить по-соседски немного угля. Зима началась. Население-то мерзнет», – добавил Крысанов.

Он же отметил, что крайняя поставка угля на площадку была 5 ноября. Поступило пять вагонов. В это же утро у предприятия стояло 52 грузовика. Весь уголь разошелся за пять часов.

Еще одно предприятие «Локтевское МТС» также не имеет угля с начала ноября. Это подтвердил «Толку» его руководитель Михаил Кащеев.

Спасает Рубцовск

Жителям Локтевского района ничего не остается делать, как покупать уголь в Рубцовске, а это 80 км до Горняка. Но и за это расстояние за доставку топлива берут 5,5 тыс. рублей. Если везти уголь в какое-нибудь более отдаленное село, например, в Александровку, стоимость доставки возрастает до 7 тыс. рублей. При этом в Рубцовске уголь тоже периодически заканчивается.

Напомним, что в Локтевском районе местные власти приняли решение предоставить по тонне угля остро нуждающимся семьям, но и этот уголь влетает людям в копеечку.

«У меня уже телефон красный из-за этого угля. Звонит женщина из поселка Масальского, говорит за тонну этого муниципального угля с нее взяли 3,1 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей за доставку», – рассказывает Крысанов.

По его же словам, в некоторых деревнях люди незаконно пилят клены, рубят сырую древесину – как можно мельче, чтобы хоть как-то горела. В селе Самарка дошло до того, что трое пожилых людей договорились ночевать в одном доме, который легче протопить, а в остальных только поддерживают температуру.

В Камне топливо не для всех

Учредитель «Каменского городского топливоснабжающего предприятия» Сергей Курдюмов рассказал «Толку», что в район идут поставки угля с Кузбасса, но это топливо распределяется по контрактам между учреждениями бюджетной сферы.

«Для населения топлива нет. На данный момент себестоимость угля дороже, чем предельная максимальная цена. Для Каменского района она установлена на уровне 3,6 тыс. рублей за тонну, а мы продаем уголь юридическим лицам по 4,1-4,2 тысячи», – говорит Курдюмов.

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Собеседник добавил, что на начало прошлого отопительного сезона каменское предприятие продавало уголь для населения по 3,1 тыс. рублей.

По оценке Курдюмова, кризис на угольном рынке не стабилизируется раньше весны 2022 года, а цена на уголь уже точно не упадет.

«Ситуация стабилизировалась»

По словам предпринимателя Николая Недорезова, в Кытмановском районе на начало отопительного сезона этого года в среднем уголь у поставщиков подорожал на 500-600 рублей за тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Собеседник отметил, что в их муниципалитете нет проблем, связанных с отсутствием твердого топлива:

«У нас пять площадок в Кытманово. Уголь есть у всех. Были сложности, связанные с тем, что разрез не отпускал топливо, но сейчас ситуация стабилизировалась».

Недорезов посетовал, что из-за роста цены в этом отопительном сезоне у него упали продажи не менее 30%.

Напомним, что ранее на нехватку угля жаловались жители Михайловского и Хабарского районов, а также Славгорода.

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