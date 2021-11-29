Горняк22: Что за праздник Ханука и как его принято отмечать

Синагога Фото: pixabay.com

Ханука – еврейский праздник свечей, который длится несколько дней. Рассказываем, когда его принято отмечать и какие традиции с ним связаны

Какого числа праздник Ханука в 2021 году

Дата этого праздника уникальна для каждого года, он начинается 25-го числа еврейского месяца кислева. В 2021-м Хануку отметят 29 ноября, он продлится восемь дней. Об этом пишет портал calend.ru.

История праздника Ханука

По-другому этот день называют Праздником свечей, он считается одним из важных праздников у евреев. Его отмечают в память о чуде, которое произошло в Израиле.

После того как в Иудее к власти пришел Антиох Епифан, на этой земле стали проводить политику ущемления евреев. Запретили изучать Тору, соблюдать традиции, разорили храмы. Тогда народ решил поднять восстание, которое продлилось три года. Об этом сообщает «КП».

Когда евреи победили, они поднялись на Храмовую гору, чтобы освятить иерусалимский храм. Но у них нашелся только один кувшин масла для лампад. Его хватило бы только на один день, но произошло чудо, и лампада прогорела восемь дней. За это время верующие очистили храм и приготовили новое масло.

Традиции праздника Ханука

Синагога. Евреи. Иерусалим Фото: pixabay.com

Все восемь дней евреи жгут свечи в специальном подсвечнике – ханукии, а в синагогах читается молитва «Галель». Количество горящих свечек всегда равно дню праздника, в подсвечник они ставятся слева направо.

Ханукия обычно ставится на подоконник. Так верующие исполняют традицию «разглашать всем чудо». Во время горения свечей женщинам запрещено выполнять какую-либо работу.

В эти дни запрещается поститься, поэтому устраиваются пышные застолья и веселья. На праздничный стол обязательно ставят картофельные оладьи и пончики, а также блюда из сыра.

В Хануку у детей каникулы, поэтому праздник часто называют детским. Им принято дарить игрушки и давать деньги на карманные расходы.

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