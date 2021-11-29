Горняк22: Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» возросло до 76

Шахта Фото: pixabay.com

Пострадавшим шахтерам оказывают всю необходимую помощь. По словам медиков, число пострадавших может расти и в дальнейшем

Количество пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, среди них 64 находятся в больнице. Остальные проходят лечение дома, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней степени тяжести, 46 – в удовлетворительном. Большая часть (40%) находятся в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Медики пояснили, что рост числа пострадавших связан с тем, что симптоматика может проявиться на сразу. Также за медицинской помощью обращаются и горноспасатели.

Утром 25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошло ЧП с, предположительно, взрывом метана. В результате случившегося погиб 51 человек, на тот момент пострадавшими значились 64 человека.

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