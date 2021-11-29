Горняк22: В барнаульском отеле трое мужчин распылили газ и избили постояльца

Полиция Фото: pixabay.com

Пострадавший встретил сотрудников Росгвардии у входа в отель и рассказал, что на него напали в номере отеля и забрали личные вещи

Трое мужчин напали на постояльца барнаульского отеля, расположенного на улице Антона Петрова, сообщает «Инцидент Барнаул».

Около часа ночи в Росгвардию поступил сигнал тревоги из отеля. Потерпевший рассказал стражам порядка, что к нему в номер ворвались трое неизвестных. Они распылили слезоточивый газ ему в лицо, а затем стали избивать пострадавшего, после чего он потерял сознание. Когда мужчина очнулся, то обнаружил, что у него пропала сумка-барсетка с документами и деньгами, а также кепка из меха нерпы.

Через несколько часов подозреваемых задержали и изъяли похищенное.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей, угрожая ножом, ограбили подростков в Барнауле.

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