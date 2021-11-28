Горняк22: ВОЗ признала новый штамм COVID-19 из ЮАР угрозой для мира
Лечение COVID-19 Фото: минздрав АК
Власти республики заявили о введении очередных ограничений. За последние недели новую разновидность выявили в Бельгии, Ботсване, Гонконге и Израиле
Выявленная в ЮАР очередная разновидность коронавируса может угрожать странам, где уже ведут борьбу с инфекцией. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РБК.
В ВОЗ сделали вывод, что мутировавший вирус может оказывать влияние на содержание протеина организма и как следствие – на эффективность вакцин.
Штамму присвоили греческую букву омикрон (O).
О том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций, ранее сообщал «Толк».