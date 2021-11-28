Горняк22: Алтайский минобр заявил о задержке с выплатой «детского кэшбека»

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По закону после получения положительного решения о выплате денежные средства должны быть начислены в течение пяти рабочих дней

В Алтайском крае могут быть увеличены сроки возврата кэшбека за летний детский отдых. Об этом говорится в ответе регионального Минобра на обращение одной из семей о невыплате. Текст документа есть в распоряжении «Толка».

«Мы оплатили вторую путевку до 25 мая, но без региональной компенсации, так как воспользовались ею при оплате первой. В итоге возврат нам одобрили – это произошло еще в конце августа. И до сих пор деньги не пришли», – рассказала жительница Барнаула Наталья.

По ее словам, сначала по телефону горячей линии говорили о неисправном реестре, потом о якобы неверном номере карты. Однако все данные были указаны правильно, говорит она. В конце ноября женщина написала обращение в Минобр региона.

«В связи с увеличенным количеством поступивших заявок сроки начисления возврата денежных средств могут быть увеличены», – уведомили в ведомстве.

Здесь проинформировали, что по вопросам, связанным с кэшбеком, организована работа всероссийского круглосуточного call-центра по номеру 8-800-200-34-11.

Это уже не первый случай, когда жители региона жалуются на невозможность получить возврат за детский отдых. Ранее о такой проблеме рассказали те, кому пришел отказ в выплате.

ТОЛК