Горняк22: Избран новый состав штаба Народного фронта в Алтайском крае

Марина Понкрашева Фото: vk.com/marinayermolenko

Вошедшая в состав сопредседателей депутат БГД Понкрашева «имеет богатый опыт общественной работы», отметили в Фонде. Она уже занимала этот пост с 2013 по 2019 годы

В Алтайском крае избрали новый состав регионального штаба Общероссийского народного фронта. Об этом сообщает страница организации во «ВКонтакте».

Так, в тройке сопредседателей место Евгении Гущиной, которая ранее заявила о выводе своего «дорожного» бизнеса из региона, заняла депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева. На постах остались известный медиаменеджер Юрий Пургин и редактор медицинского журнала Ирина Козлова.

«Евгения Гущина продолжает работу в штабе и остается модератором тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав штаба «впервые вошли известные в регионе общественники, депутаты, предприниматели, лидеры профсоюзного движения, эксперты в сферах ЖКХ и сельского хозяйства». Всего в штабе 30 человек.

Ревизионную комиссию по-прежнему возглавляет известный эколог и общественник Алексей Грибков. Также продолжил работу в составе комиссии гендиректор спорткомплекса «Обь» Сергей Кашников.

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