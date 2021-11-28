Горняк22: В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 525 случаев заражения COVID

Скорая помощь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

С начала пандемии число инфицированных в крае составило почти 102,5 тысяч человек. Выздоровели всего 73,5 тысячи, умерли 7 087 человек

525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае. Об этом 27 ноября сообщает региональный оперштаб.

За это время умерли 30 пациентов ковидных госпиталей. Выздоровели 517 человек.

В госпиталях на лечении – 3722 пациента, из них 737 – в тяжелом состоянии, 258 подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали в:

Барнауле – 142, Бийске – 41, Рубцовске – 39, Заринске, Камне-на-Оби – по 24 заболевших, Алейске – 18, Калманском, Шипуновском районаз – по 13, Алейском, Благовещенском, Топчихинском, Угловском районах – по 12, Каменском, Первомайском районах – по 11, Волчихинском, Ключевском, Кулундинском районах – по 10. В Бийском, Зональном, Михайловском районах – по 9, Крутихинском районе – 8, Мамонтовском, Романовском районах – по 7, Ребрихинском, Усть-Калманском, Целинном районах – по 6, Новоалтайске, Усть-Пристанском районе – по 5, Локтевском, Третьяковском районах – по 4, Залесовском, Кытмановском, Солтонском, Тюменцевском районах – по 3, Красногорском, Немецком национальном, Павловском, Шелаболихинском районах – по 2, Егорьевском, Ельцовском, Завьяловском, Панкрушихинскм, Тогульском, Троицком районах – по 1.

Ранее стало известно, что ВОЗ признала новый штамм COVID-19 из ЮАР угрозой для мира.

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