Горняк22: В России за сутки выявили 33 946 новых случаев COVID-19

Медицинские перчатки и маска Фото: pixabay.com

В Москве заразились 3 430 человек — на 499 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело 1 867 человек, в Санкт-Петербурге — 1 879

В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За это же время в стране зафиксировали 1 239 смертей пациентов. 36 494 выписаны с выздоровлением.

Ранее стало известно, что ВОЗ признала новый штамм COVID-19 из ЮАР угрозой для мира.

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