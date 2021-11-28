Горняк22: Алтайский вокалист прошел в третий тур шоу «Голос»
Роман Графов Фото: instagram.com/roman_grafov
В «Поединках» Графов соперничал с Эстер Кандиновой. Они исполнили композицию «Опять мы здесь» из оперы «Мастер и Маргарита»
Уроженец алтайского Рубцовска Роман Графов прошел в третий тур шоу Первого канала «Голос». На своей странице в Instagram он поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Это была сложнейшая песня для нас с Эстер Кандиновой, но мы справились!», – написал музыкант.
Особые слова благодарности Графов адресовал своей жене и члену жюри Александру Градскому, в команду которого он входит.
Впереди участников вокального конкурса ждут так называемые «Нокауты».
Ранее стало известно, что барнаулец «провалил» слепые прослушивания в новом «Голосе».