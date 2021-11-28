Горняк22: Алтайский вокалист прошел в третий тур шоу «Голос»

Роман Графов Фото: instagram.com/roman_grafov

В «Поединках» Графов соперничал с Эстер Кандиновой. Они исполнили композицию «Опять мы здесь» из оперы «Мастер и Маргарита»

Уроженец алтайского Рубцовска Роман Графов прошел в третий тур шоу Первого канала «Голос». На своей странице в Instagram он поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Это была сложнейшая песня для нас с Эстер Кандиновой, но мы справились!», – написал музыкант.

Особые слова благодарности Графов адресовал своей жене и члену жюри Александру Градскому, в команду которого он входит.

Впереди участников вокального конкурса ждут так называемые «Нокауты».

Ранее стало известно, что барнаулец «провалил» слепые прослушивания в новом «Голосе».

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