Горняк22: Певица Ульяна Караулова впервые показала лицо первенца

Ульяна Караулова Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

Шестимесячный малыш принял участие в съемках рекламы. Звезда отметила, что для нее все было очень волнительно, «потому что съемки – процесс долгий и непростой»

Певица Ульяна Караулова впервые показала лицо маленького сына. Снимками младенца звезда поделилась в своем Instagram.

«У Алекса случился актерский дебют! Мы с ним приняли участие в съемке рекламного ролика», – подписала снимки молодая мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

33-летняя певица родила первенца в конце мая в столичной клинике. Отцом ребенка стал саунд-продюсер Андрей Чёрный.

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