Горняк22: Начался Рождественский пост. Как с пользой для души провести это время

Рождество. Венок. Новый год Фото: Pexels

Рождественский пост начался в воскресенье, 28 ноября. Он будет длиться сорок дней и завершится накануне светлого церковного праздника Рождество Христово

Второе название Рождественского поста – Филиппов пост, потому что период ограничений начинается сразу после дня святого апостола Филиппа, уточняет «Фома».

Во время поста верующие воздерживаются от пищи животного происхождения (мясные, молочные продукты, рыба и яйца).

Овощи. Пост Фото: Pexels

Согласно суровым монастырским правилам, строгий пост положен в среду и пятницу (сухоядение — овощи, фрукты, хлеб). В понедельник можно есть горячую пищу без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье — рыба, грибы, крупы с растительным маслом, и другая еда. Как правило, обычные верующие такой строгий пост не соблюдают. После 2 января постные ограничения становятся жестче для всех. Самый строгий день Рождественского поста – последний: это Сочельник, 6 января.

«Рождественский пост — зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова», – пишет «Правмир».

Во время Рождественского поста верующие готовятся к празднованию Рождества Христова. В этот период положено не только ограничивать себя в еде. Ведь это – не главное. Христиане стараются меньше развлекаться, больше молиться, уделяя пристальное внимание своей духовной жизни. Еще во время поста верующие стараются покаяться в грехах и причаститься Святых Таин.

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