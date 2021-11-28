Горняк22: Барнаульского врача уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации

Скорая помощь. Коронавирус Фото: телеканал "Толк"

В итоге специалист решил покинуть Россию, заявив, что здесь ему и его семье угрожает опасность. Куда именно решил уехать медик, не сообщается

Врача подстанции скорой медицинской помощи в Барнауле Михаила П. уволилииз-за отказа принуждать пациентов к вакцинации против коронавируса, сообщает «Подъем».

По его словам, медикам не доплачивали, если в течение двух недель после вызова пациент не приходил на прививку. Однако специалист отказался агитировать за вакцинацию, после чего его якобы сначала отстранили от работы, а потом уволили. Официальной причиной назвали отсутствие прививки у самого врача, но он уверяет, что таких специалистов на подстанции около 80%.

Медик заявил, что будет жаловаться в прокуратуру, после чего он обнаружил разбитым левое боковое стекло в своей машине.

Далее, 25 ноября, его забрали в полицию после заявления заведующего о клевете. Тогда мужчина написал встречное заявление. А на следующий день, как говорит врач, разбитым оказалось уже лобовое стекло его машины. Кроме того, аналогичные ЧП якобы случились с его родными.

После этого медик решил покинуть страну, так как здесь ему «угрожает опасность».

Ранее сообщалось, что в Барнауле невакцинированных педагогов перестали допускать до работы. Однако в мэрии опровергли эту информацию.

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