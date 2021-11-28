Горняк22: В Барнауле восстанавливают историческое здание купцов Суховых

Историческое здание купцов Суховых Фото: realtai.ru

Здание построили в 1880 году. Оно долгое время принадлежало богатейшей семье Суховых, а в конце 19 века там открылся универмаг «Сухов и сыновья»

В Барнауле приступили к восстановительным работам исторического здания – универмага купцов Суховых на ул. Мало-Тобольской, 36, сообщает «Вести22». Долгое время его пытались продать за один рубль.

Так, реставрация здания началась с вывоза 160 КАМАЗов мусора. Процесс обновления будет длиться до 2025 года. Зданию вернут утраченные элементы, например, кованое ограждение на крыше. Также понадобится восстановить кровлю, исправить строительные огрехи. Новый собственник пообещал вернуть универмагу благородный красный цвет, каким он был в 1880 году.

После реставрации здание адаптируют под современные нужды – новый владелец хочет открыть в нем ресторан. Однако на это понадобится крупная сумма – более 100 млн рублей.

Стоит напомнить, что в 1998 году в здании случился пожар. В 2017 году его выставили на торги за 1 рубль. Предприниматель Евгений Лишин стал победителем аукциона по продаже здания. Он заплатил за его большую часть 7,77 млн рублей, хотя стартовая цена составила всего 1 рубль.

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