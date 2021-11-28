Горняк22: «Скорая» и бензовоз столкнулись на объездной Барнаула

Место ДТП Фото: "Толк"

На кадрах очевидцев с места происшествия видно, что машина медиков получила серьезные повреждения. В ДТП есть пострадавшие, их количество уточняется

Жесткое ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» произошло днем 27 ноября в Барнауле. Об этом «Толку» сообщили очевидцы.

Авария произошла на регулируемом перекрестке шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова – машина медиков столкнулась с бензовозом.

Предварительно, есть пострадавшие.

«Толк» выясняет обстоятельства произошедшего.

Днем ранее в Алтайском крае КамАЗ сбил 24-летнюю девушку на трассе.

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